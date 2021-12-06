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Eski vekilin oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

DENİZLİ'den AK Parti 23. Dönem Milletvekilli olan Dr. Mithat Ekici'nin oğlu 32 yaşındaki Ahmet Rıza Ekici, Kovid-19 tedavisi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Aralık 2021 Pazartesi 09:30
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Eski vekilin oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

AK Parti'den 2003-2007 yılları arasında milletvekili olan ve öncesinde de Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Dr. Mithat Ekici'nin oğlu evli bir çocuk babası Ali Rıza Ekici, bir süre önce rahatsızlanarak Ankara Bölge hastanesine kaldırıldı. Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ahmet Rıza Ekici, yapılan müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Ekici'nin cenazesinin pazartesi günü Denizli'de Hilal Camisi'ndeki törenin ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yayımladığı başsağlığı mesajında, "2003-2007 yılları arasında birlikte çalışmaktan onur duyduğum Denizli Devlet Hastanesi Başhekimimiz, önceki dönem Denizli Milletvekilimiz Sayın Mithat Ekici'nin oğlu Ahmet Rıza Ekici vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan da eski milletvekili Mithat Ekici'nin oğlu Ahmet Rıza Ekici'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ile başsağlığı dilediğinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiVekilDr.Mithat EkiciAhmet Rıza EkiciCovid19Vefat
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