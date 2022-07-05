FETÖ'den aranan 6 kişi Ankara'da yakalandı

FETÖ firarisi 6 örgüt üyesi yapılan operasyonlarla yakalandı. Ankara'nın farklın ilçelerinde kayıtsız adreslerde saklanan; bir ihraç Danıştay Teknik Hakimi, iki Emniyet Mahrem İmamı, bir ihraç Kıdemli Binbaşı, bir ihraç Komiser ve bir ihraç Başpolis olmak üzere aranma kaydı bulunan 6 firari yakalandı.

6 yıldır firari olan kod adı Mustafa olan Emniyet Mahrem İmamı M.D., Yenimahalle ilçesinde saklandığı kayıtsız adresinde ele geçirildi. Yakalanan ikinici Emniyet Mahrem İmamı M.E.'nin Milli Eğitim Bakanlığın'dan ihraç edildiği, 5 yıldır Ankara'da bulunan farklı kayıtsız adreslerde saklanarak hayatına devam ettiği tespit edildi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla ele geçirilen 6 firari örgüt üyesi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.