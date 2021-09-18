Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1419.43
ALTIN
488.66
DOLAR
8.6580
STERLİN
11.9093
EURO
10.1795
Şile'de otel satış ihalesi
Şile'de otel satış ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı...
İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa sunuldu
İzmir Yenitepe'de 267 konut...
18 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya veriliyor 
18 adet iş yeri...

Havalimanında, vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı

VAN'da, Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu R.A., göğüs bölgesine şeffaf poşetle sararak gizlediği 461,09 gram uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan R.A.'nın Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Eylül 2021 Cumartesi 10:34
0 Okunma
Havalimanında, vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, Van'dan Ankara'ya gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu R.A.'nın yolcu giriş kontrol noktasında bulunan X-ray cihazından geçtiği sırada durumundan şüphelendi. R.A.'nın üst araması yapıldı. Arama sonucu R.A. göğüs bölgesine şeffaf poşetle sarılı kapsüller halinde 427 gram eroin ile 34,09 gram Afyon sakızı olmak üzere 461,09 gram uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan R.A.'nın Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. İşlemlerinin ardından R.A.'nın adliyeye çıkarılacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanFerit Melen HavalimanıUyuşturucuİran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Husumetlisini öldürdü, kız arkadaşını ağır yaraladı
Husumetlisini öldürdü, kız arkadaşını ağır yaraladı
Yeni yaşam alanlarında müzikle karşılandı
Yeni yaşam alanlarında müzikle karşılandı
Yason Burnu için 14 bin kilometre yol katediyorlar
Yason Burnu için 14 bin kilometre yol katediyorlar
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans