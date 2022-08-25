Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.127,82
ALTIN
1.030,96
DOLAR
18,17
STERLİN
21,56
EURO
18,19
Boğaziçi Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Boğaziçi Üniversitesi 17 Öğretim...
İstanbul Arel Üniversitesi 75 Akademik Personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 75...
Dicle Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 54 Sözleşmeli...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr....

İbrahim Tatlıses, Bodrum’da trafik kazasında yaralandı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde türkücü İbrahim Talıses’in içinde bulunduğu minibüs, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından şarampole yuvarlanan araçta sıkışan İbrahim Tatlıses, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Bilinci açık olduğu belirtilen Tatlıses ile 4 yaralı, hastanede tedaviye alındı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 11:48
İbrahim Tatlıses, Bodrum’da trafik kazasında yaralandı

Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde bugün saat 10.30 sıralarında İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu panelvan tipi minibüs ile karşı yönden gelen kamyon, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar, şarampole yuvarlandı, minibüs alev aldı. Yardıma koşan çevredekilerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Kazada İbrahim Tatlıses ile koruması, şoföre ve arkadaşı ile kamyon şoförü yaralandı.

ARACIN ÇEVRESİNE ÇARŞAF GERİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan İbrahim Tatlıses ile 2 yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, önce vinç ile önce şarampolden çıkarıldı. Basın mensuplarının görüntü almasını istemeyen yakınlarının talebi üzerine zabıta ekipleri, aracın çevresine çarşaf gerdi.

TATLISES’İN BİLİNCİ AÇIK

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu özel aparatlarla aracın kapısı söküldü. Önce, diğer 2 yaralı çıkarıldı, ardından İbrahim Tatlıses kurtarıldı. Tatlıses, sedyeye alınıp, hazır bekleyen ambulansa taşındı. Yaralılar, Acıbadem Bodrum Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık olduğu belirtildi.

SAHNEYE ÇIKACAĞI RESTORANA GİDİYORDU

İbrahim Taltlıses’in akşam saatlerinde Yalıkavak'ta sahneye çıkacağı restorana giderken kazanın yaşandığı ifade edildi. Kaza sırasında İdo Tatlıses’in de cipiyle minibüsün önünde ilerlediği bildirildi.


FOTOĞRAFLI


DHA-Genel - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY

DHA

Son Güncelleme: 25.08.2022 13:18
Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesBodrumTrafik KazasıYalıkavak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çorlu'da 'Kabze' operasyonu: 6 gözaltı
Çorlu'da 'Kabze' operasyonu: 6 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Atlı polislerden 'müdahale' tatbikatı
Atlı polislerden 'müdahale' tatbikatı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans