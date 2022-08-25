İbrahim Tatlıses, Bodrum’da trafik kazasında yaralandı

Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde bugün saat 10.30 sıralarında İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu panelvan tipi minibüs ile karşı yönden gelen kamyon, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar, şarampole yuvarlandı, minibüs alev aldı. Yardıma koşan çevredekilerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Kazada İbrahim Tatlıses ile koruması, şoföre ve arkadaşı ile kamyon şoförü yaralandı.

ARACIN ÇEVRESİNE ÇARŞAF GERİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan İbrahim Tatlıses ile 2 yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, önce vinç ile önce şarampolden çıkarıldı. Basın mensuplarının görüntü almasını istemeyen yakınlarının talebi üzerine zabıta ekipleri, aracın çevresine çarşaf gerdi.

TATLISES’İN BİLİNCİ AÇIK

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu özel aparatlarla aracın kapısı söküldü. Önce, diğer 2 yaralı çıkarıldı, ardından İbrahim Tatlıses kurtarıldı. Tatlıses, sedyeye alınıp, hazır bekleyen ambulansa taşındı. Yaralılar, Acıbadem Bodrum Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık olduğu belirtildi.

SAHNEYE ÇIKACAĞI RESTORANA GİDİYORDU

İbrahim Taltlıses’in akşam saatlerinde Yalıkavak'ta sahneye çıkacağı restorana giderken kazanın yaşandığı ifade edildi. Kaza sırasında İdo Tatlıses’in de cipiyle minibüsün önünde ilerlediği bildirildi.



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DHA-Genel - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY