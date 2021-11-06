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İş yerini açarken silahlı saldırıda öldü

ŞANLIURFA’da, ayakkabıcılık yapan Celal Atlı (62), iş yerini açarken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Kasım 2021 Cumartesi 13:08
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İş yerini açarken silahlı saldırıda öldü

Olay, sabah saatlerinde Kamberiye Mahallesi’nde meydana geldi. Ayakkabı satıcısı Celal Atlı, iş yerini açarken motosikletle yanına yaklaşan kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Atlı, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Celal Atlı, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Celal Atlı’nın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, polis olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaCelal AtlıIşyeriCinayet
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