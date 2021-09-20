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İzmir'de yeni konutların teslimi, depremin yıl dönümünde  

İZMİR'de, geçen yıl meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yapımına başlanan 7 proje alanındaki inşaatlarda sona yaklaşıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, depremin yıl dönümü olan 30 Ekim'de konutların teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Eylül 2021 Pazartesi 09:42
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İzmir'de yeni konutların teslimi, depremin yıl dönümünde  

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yerinde ve rezerv alanda dönüşüm projeleri başlatıldı. Şehir içinde belirlenen 7 proje alanındaki inşaatlarda ise sona yaklaşıldı. Konutların, depremin yıl dönümü olan 30 Ekim'de teslim edilmeye başlanacağını açıklayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, "7 proje alanında bin 444 tane konutun yapımı ile ilgili iş ve işlemler hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz depremin yıldönümü olan 30 Ekim tarihinde bu konutları vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. İnşallah 30 Ekim tarihinde teslime başlayacağız" dedi.

TEMELLERİ ŞUBATTA ATILMIŞTI

Depremin ardından çalışmaların hızlıca başlatıldığını belirten Albayrak, "Depremin ardından sayın bakanımız Murat Kurum ile hasar tespit çalışmalarımızı ve enkaz çalışmalarımızı şehir içinde bitirdikten sonra 7 proje alanında proje çalışmalarımızı tamamladık. TOKİ Başkanlığı'mız ile bu bölgelerin inşaat ihalelerini gerçekleştirdik. Şubat 2021'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla inşaatlarımızın temel atma törenini gerçekleştirdik" diye konuştu. 

ŞEHİR HASTANESİ YAKININDAKİ KONUTLARIN TESLİMİ YILBAŞINDA 

Öte yandan yeni yapılan Şehir Hastanesi yanındaki inşaatların devam ettiğini söyleyen Albayrak, "Şehir hastanemizin yanında 375 hektarlık alanda 3 bin 649 konutun yapımına da başlandı. 8 etap halinde çalışmalarımız devam ediyor. Orada da konutlarımızı yılbaşı itibarıyla teslim etmeye başlayacağız. Depremde evleri hasar gören bin 569 vatandaşımıza yaptığımız kira yardımları devam ediyor. Kira yardımları konutlar teslim edilene kadar devam edecektir" dedi. 

Başta birinci proje alanı olmak üzere şehir içindeki diğer proje alanlarını da en kısa sürede teslim etmeyi hedeflediklerini belirten Albayrak, "Biz birinci proje alanını 30 Ekim'e yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah 30 Ekim'de çoğunluğunu teslim etmiş olacağız. Bu konutları yalnıza deprem konutu olarak görmemek lazım. Sayın bakanımız İzmir'de bir dönüşümün başlamasını istiyor. Bu konutların da bu dönüşüme öncülük etmesini istiyor. Belediye başkanlarına kentsel dönüşüm konusunda bir rol model olmasını amaçlıyoruz. Her proje alanı farklılık arz ediyor. Birinci proje alanında 228 konut ve 15 ticari alan bulunuyor. Buradaki dairelerimiz 2+1 dairelerdir. Büyüklükleri de 90 metrekaredir. Bu daireler hiçbir ölü alan oluşmayacak şekilde projelendirildi. Bazı proje alanlarında 3+1 daireler de bulunuyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirDepremKonutTOKİ
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