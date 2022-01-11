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İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 185 gözaltı kararı

İZMİR merkezli 40 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonlarda, aralarında 3'ü albay, 2'si yarbay, 7'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 19'u üsteğmen, 3'ü teğmen, 53'ü astsubay, 10'u uzman çavuş 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ocak 2022 Salı 10:28
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İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 185 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti vb) de bulunan 3'ü albay, 2'si yarbay, 7'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 19'u üsteğmen, 3'ü teğmen, 53'ü astsubay, 10'u uzman çavuş rütbesinde 23'ü Deniz Kuvvetleri, 24'ü Kara Kuvvetleri, 39'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 69'u muvazzaf 101 asker ile 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararlarının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İZMİR'DE FETÖ'YE 1525 TUTUKLAMA

FETÖ/PDY TSK yapılanmasının asker unsurlarına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle yürütülen planlı soruşturmalar dizisi kapsamında 19 Kasım 2019 tarihinden bu yana düzenlenen 23 ayrı operasyonda 3 bin 450 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden 1525'inin tutuklandığı, 500 şüphelinin faydalı itirafçı olmalarından dolayı kolluk biriminden serbest bırakıldığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirFETÖPDYTerörörgütOperasyon
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