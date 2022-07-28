İzmir’de metruk evde cinayet 

Olay, dün gece saat 23.45 sıralarında Ordu Caddesi numara 187'de bulunan bir metruk evde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. ile Kenan Yılmaz arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu, E.K. yanında bulunan bıçakla Yılmaz'ı defalarca bıçakladı. Olayda ağır yaralanan Yılmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli E.K. suç aleti ile olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine şüpheli E.K., Ordu Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kenan Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Kimlik Tespiti ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kenan Yılmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.