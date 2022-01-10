KADİRİYE GENEŞ'DEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Sivas Memleket Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Kadiriye Geneş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Başkan Geneş, yayınladığı mesajında, 10 Ocak 1961 yılında 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, her yıl 10 Ocak tarihinin, "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlandığını

hatırlattı.





Başkan Geneş; doğru, tarafsız ve objektif yayınlarıyla halkın haber alma hakkını kullanmasına hizmet eden basın camiasının, gayretli ve özverili çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi.



Başkan Geneş mesajında şunları kaydetti: "Toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenen, tarafsız ve ilkeli yayınlarıyla vatandaşlarımızın gözü kulağı olmaya özen gösteren gazeteci arkadaşlarımızın bu özel günü'nü kutluyorum. Ülkemizdeki her alanda görülen büyüme ve gelişme hamlelerinin kamuoyuna etkili ve verimli bir şekilde sunulmasının yanında, ülkemizdeki demokratikleşme sürecine de önemli bir işlerlik kazandıran, halkın gözü ve kulağı olan, zor şartlar altında bu görevi yürüten, güçlükle gazete çıkaran, yayıncılık yapan arkadaşlarımızın çabalarını takdire şayan bulmaktayım. Yaşadığı kentlerin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan gazetecilerimizin yorum ve görüşleri ülkemizin gelişmesi açısından son derece önemlidir.



Bu vesileyle “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günde basın mensubu değerli arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, mutluluk, huzur ve başarılar diliyorum."