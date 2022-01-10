Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,061.07
ALTIN
797.77
DOLAR
13.81
STERLİN
18.77
EURO
15.66
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel alacak
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel...
Beykent Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 33 Öğretim...
Ufuk Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi 2 öğretim...

KADİRİYE GENEŞ'DEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Ocak 2022 Pazartesi 13:26
0 Okunma
KADİRİYE GENEŞ'DEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Sivas Memleket Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Kadiriye Geneş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Geneş, yayınladığı mesajında, 10 Ocak 1961 yılında 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, her yıl 10 Ocak tarihinin, "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlandığını 
hatırlattı. 



Başkan Geneş; doğru, tarafsız ve objektif yayınlarıyla halkın haber alma hakkını kullanmasına hizmet eden basın camiasının, gayretli ve özverili çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi. 

Başkan Geneş mesajında şunları kaydetti: "Toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenen, tarafsız ve ilkeli yayınlarıyla vatandaşlarımızın gözü kulağı olmaya özen gösteren gazeteci arkadaşlarımızın bu özel günü'nü kutluyorum. Ülkemizdeki her alanda görülen büyüme ve gelişme hamlelerinin kamuoyuna etkili ve verimli bir şekilde sunulmasının yanında, ülkemizdeki demokratikleşme sürecine de önemli bir işlerlik kazandıran, halkın gözü ve kulağı olan, zor şartlar altında bu görevi yürüten, güçlükle gazete çıkaran, yayıncılık yapan arkadaşlarımızın çabalarını takdire şayan bulmaktayım. Yaşadığı kentlerin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan gazetecilerimizin yorum ve görüşleri ülkemizin gelişmesi açısından son derece önemlidir.

Bu vesileyle “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günde basın mensubu değerli arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, mutluluk, huzur ve başarılar diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
KADİRİYE GENEŞDEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize'de dere yatağında selin vurduğu binalar yıkılıyor
Rize'de dere yatağında selin vurduğu binalar yıkılıyor
Bitlis kent merkezi ile Tatvan ilçesinde eğitime kar engelli
Bitlis kent merkezi ile Tatvan ilçesinde eğitime kar engelli
ÇANAKKALE'DE FECİ KAZA: 5 ÖLÜ
ÇANAKKALE'DE FECİ KAZA: 5 ÖLÜ
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans