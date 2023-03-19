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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 15.54'teki 4,4'lük depremin ardından 15.56'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

19 Mart 2023 Pazar 18:53
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremAFAD
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