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Kahvede Ã§ifte cinayet; babasÄ±nÄ± vuranÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DÃœZCEâ€™nin GÃ¼mÃ¼ÅŸova ilÃ§esinde kahvede oyun sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada Nevzat Karadeniz tabancasÄ±nÄ± ateÅŸleyerek Ä°rfan BÄ±Ã§akÃ§Ä±â€™yÄ± vurdu. OlayÄ± duyarak kahveye gelen GÃ¼mÃ¼ÅŸova Yeni Mahalle MuhtarÄ± Ziya BÄ±Ã§akÃ§Ä± daÂ Nevzat Karadenizâ€™i vurdu. BÄ±Ã§akÃ§Ä± ve Karadeniz yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirirken Ziya BÄ±Ã§akÃ§Ä± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

23 Ekim 2022 Pazar 10:18
Kahvede Ã§ifte cinayet; babasÄ±nÄ± vuranÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Olay, gece saatlerinde GÃ¼mÃ¼ÅŸova Merkez Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Kahvede oyun oynayan Ä°rfan BÄ±Ã§akÃ§Ä± ile Nevzat Karadeniz arasÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine 2 kiÅŸi dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Nevzat Karadeniz tabancasÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p ateÅŸleyerek Ä°rfan BÄ±Ã§akÃ§Ä±â€™yÄ± vurdu. BabasÄ±nÄ±n vurulduÄŸunu Ã¶ÄŸrenerek kahvenin Ã¶nÃ¼ne gelen GÃ¼mÃ¼ÅŸova Yeni Mahalle MuhtarÄ± Ziya BÄ±Ã§akÃ§Ä±, Nevzat Karadenizâ€™e tabanca ile ateÅŸ etti. Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. GÃ¼mÃ¼ÅŸova Entegre Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan Ä°rfan BÄ±Ã§akÃ§Ä± ile AtatÃ¼rk Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan Nevzat Karadeniz yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirdi.Â 

Olay yerinde yapÄ±lan incelemede 25 adet boÅŸ mermi kovanÄ± bulunurken, muhtar Ziya BÄ±Ã§akÃ§Ä± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren BÄ±Ã§akÃ§Ä± ve Karadenizâ€™in cenazeleri otopsi iÃ§in DÃ¼zce Ãœniversitesi Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis olayla ilgili olarak soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DÃ¼zceGÃ¼mÃ¼ÅŸovaKahvehaneCinayet
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