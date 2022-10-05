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Kaleiçi'nin yazı tahtasına dönen duvarları temizlendi

ANTALYA'da, yazılar ve şekiller ile yazı tahtasına döndürülen tarihi Kaleiçi'nin duvarları, belediye ekiplerince boyanarak eski haline getirildi. 

05 Ekim 2022 Çarşamba 10:27
Kaleiçi'nin yazı tahtasına dönen duvarları temizlendi

Kentte tarihi Kaleiçi'nin dar sokaklarını gezmek isteyenler, birçok noktadaki duvarlarda çeşitli şekiller ile küfürlü kelimeleri de içeren yazılar ile karşılaşıyor. Bazıları kalemle bazıları sprey boyayla yazılan yazılarda, argo kelimelerden aşk ilanlarına kadar yüzlerce ifade bulunuyor. Bu görüntülerden şikayetçi olan esnaf, Kaleiçi'nin duvarlarının boyanmasını ve çehresinin güzelleştirilmesini talep etti. Duvarlar, belediye ekiplerince boyanıp, eski haline getirildi.

Antik Pamfilya döneminde kurulan, Bergama İmparatorluğu zamanında hızla büyüyen, bir süre korsanların idaresinde kaldıktan sonra Roma İmparatorluğu'nun şehri ele geçirmesi ile surları genişletilen ardından liman ticaretinde önemli konuma yükselerek, bugüne kadar ulaşan Kaleiçi'nin hak ettiği değeri görmesini isteyen esnaf, duvarların tekrar kirletilmemesini talep etti. Gençleri duyarlı olmaya çağıran esnaf, boyalı alanların korunması için yeni tedbirler alınması gerektiğini de söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaleiçi
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