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Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı; anne ve 3 çocuğu öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sebze yüklü kamyonetle çarpışan hafif ticari araçtaki anne ve 3 çocuğu öldü, 3 kişi de yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Aralık 2021 Cumartesi 15:01
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Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı; anne ve 3 çocuğu öldü

Kaza, Suruç-Birecik karayolunda meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 AG 4195 plakalı kamyonet ile Müslüm Kızıl yönetimindeki 44 HT 681 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın devrildiği kazada, kamyonetteki soğan ve patates etrafa saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçta sıkışan Meryem Korkmaz (50) ile çocukları Necdet (12), Hakkı (17) ve Salih Korkmaz'ın (15) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Aynı araçtan yaralı çıkarılan Müslüm Kızıl ile Yakup ve Nashsen Korkmaz ise Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve 3 çocuğunun cansız bedenleri de sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaBirecikKazaTrafik Kazası
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