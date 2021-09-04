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Kardeşini pompalı tüfekle öldürüp, babasını da dövdükten sonra kaçtı

ADANA’da kısa süre önce cezaevinden çıkan Kahraman Ö., kardeşi Cihan Ö.’yü pompalı tüfekle vurup öldürdükten sonra babası Abdul Vahap Ö.’yü de dövdükten sonra kaçtı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Eylül 2021 Cumartesi 09:39
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Kardeşini pompalı tüfekle öldürüp, babasını da dövdükten sonra kaçtı

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Pompalı tüfek sesiyle dışarı çıkan mahalleli, bir kişinin kaçtığını, Cihan Ö.’nün de bir evin girişinde kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Cihan Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralanan Cihan Ö.’nün babası Abdul Vahap Ö. ise yapılan müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin ifadesine başvurduğu Abdul Vahap Ö., olayı gerçekleştirenin oğlu Kahraman Ö. olduğunu söyledi. Polis ekipleri Kahraman Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada Kahraman Ö.’nün cezaevinden yeni çıktığı ve babası ve kardeşiyle yaşadığı belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada evde çok sayıda içki şişesi ve kopmuş bir parmak buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKardeşCinayet
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