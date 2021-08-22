Kars'ta sağanak ve dolu 

KARS, (DHA)-

Kars'ta yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede su ile doldu. Kentteki rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan dükkanlara ve saçak altlarına sığındı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yaya geçidini kullanan vatandaşlar ise yolun karşısına geçerken zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıda bu kentlerde olası sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.