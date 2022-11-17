Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.668,52
ALTIN
1.055,74
DOLAR
18,62
STERLÄ°N
22,20
EURO
19,36
Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa...
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli...
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 144 Memur alacak
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±...
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme tesisi kiraya verilecek
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme...

Kayseri'de silahlÄ± kavga: 1 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±

KAYSERÄ°'nin SarÄ±z ilÃ§esinde, iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada Mehmet Altun (58) Ã¶ldÃ¼, oÄŸlu Onur Altun ile 3Â kiÅŸi yaralandÄ±.

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 01:06
Kayseri'de silahlÄ± kavga: 1 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±

Olay, SarÄ±z ilÃ§e merkezinde meydana geldi. Ä°ki grup arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. YaÅŸanan arbede sÄ±rasÄ±nda iddiaya gÃ¶re Ali Ã–., belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tabancayla Mehmet Altun ve oÄŸlu Onur Altun'a ateÅŸ aÃ§tÄ±. Baba oÄŸul ile olay yerinde bulunanÂ Ali Haydar, isabet eden kurÅŸunlarla yaralandÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± ile olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Tabancayla vurulan 3 kiÅŸi ile olay sÄ±rasÄ±nda darbedilenÂ Ali Ã–., saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

SarÄ±z Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan evli 2 Ã§ocuk babasÄ± Mehmet Altun, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Kayseri Åžehir Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan cinayet zanlÄ±sÄ± Ali Ã–. iseÂ tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edilerek, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiÄŸer yaralÄ±larÄ±n hastanedeki tedavisine devam ediliyor.Â Olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriSarÄ±zSilahKavgaCinayet
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Batmanâ€™da silahlÄ± kavgada 17 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ Ã¶ldÃ¼
Batmanâ€™da silahlÄ± kavgada 17 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ Ã¶ldÃ¼
Ä°zmir'de 4 ton sahte ÅŸarap ele geÃ§irildi
Ä°zmir'de 4 ton sahte ÅŸarap ele geÃ§irildi
KÃ¼tahya'da evde patlama: 2'si aÄŸÄ±r 4 yaralÄ±
KÃ¼tahya'da evde patlama: 2'si aÄŸÄ±r 4 yaralÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans