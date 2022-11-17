Kayseri'de silahlÄ± kavga: 1 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±

Olay, SarÄ±z ilÃ§e merkezinde meydana geldi. Ä°ki grup arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. YaÅŸanan arbede sÄ±rasÄ±nda iddiaya gÃ¶re Ali Ã–., belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tabancayla Mehmet Altun ve oÄŸlu Onur Altun'a ateÅŸ aÃ§tÄ±. Baba oÄŸul ile olay yerinde bulunanÂ Ali Haydar, isabet eden kurÅŸunlarla yaralandÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± ile olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Tabancayla vurulan 3 kiÅŸi ile olay sÄ±rasÄ±nda darbedilenÂ Ali Ã–., saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

SarÄ±z Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan evli 2 Ã§ocuk babasÄ± Mehmet Altun, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Kayseri Åžehir Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan cinayet zanlÄ±sÄ± Ali Ã–. iseÂ tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edilerek, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiÄŸer yaralÄ±larÄ±n hastanedeki tedavisine devam ediliyor.Â Olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â