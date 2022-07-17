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Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

KAYSERİ-Sivas kara yolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

17 Temmuz 2022 Pazar 09:48
Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Kaza, 07.00 sıralarında Kayseri-Sivas kara yolunun 56’ncı kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarındaki Palas Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs içinde bulunan 30 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Ahmet Torun idaresindeki 33 EKC 39 plakalı yolcu otobüsünün Karadeniz turundan döndüğü ve Mersin’e gittiği öğrenildi. Kazada otobüste bulunan Rıfkı Can, “Otobüs yan yattı. Şoförün uyumasından şüpheleniyorum. Karadeniz turundan gelip Mersin’e gidiyorduk” dedi.

DHA

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KayseriSivasKarayoluOtobüsYolcu OtobüsüKazaYolcuYaralı
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