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Kocaeli’de “Sıfır Atık Tema Parkı” kuruldu

19 Aralık 2022 Pazartesi 11:45
Kocaeli’de “Sıfır Atık Tema Parkı” kuruldu

KOCAELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Seferberliği” kapsamında Kocaeli Başiskele Belediyesi tarafından “Sıfır Atık Tema Parkı” kuruldu. Akcoat’un da sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında fırın tabanlarından çıkan cam blokları, frit atıkları ve karo atıkları ile yaratılan tasarım eserlerle bir park inşa edildi. 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Seferberliği kapsamında Kocaeli Başiskele Belediyesi’nin projesiyle Yeşilkent Mahallesi’nde Sıfır Atık Tema Parkı kuruldu. Akcoat çevreci stratejileri ile geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında cam, frit ve karo atıkları ile Belediye’nin bu projesine katkı sağladı.  

AYRIŞTIRILMIŞ OLAN ATIKLAR ‘SIFIR ATIK PARKINDA' HAYAT BULDU 

Akcoat tesislerinde doğaya saygılı ve sürdürülebilir üretim stratejisiyle ayrıştırılmış olan cam blokları, karo ve frit atıkları parkta birer sanat eserine dönüştü. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol’un danışmanlığında yürütülen projede Akcoat’un malzemeleri parkın birçok alanında hayat bularak dekoratif şekillerde kullanıldı.  

Türkiye’de bir ilk olan Sıfır Atık Tema Parkı’nın tanıtım programında Akcoat adına İş Mükemmelliği Müdürü Murat Halat’a iş birliğinden dolayı plaket takdim edildi. 

Toplamda 2 bin 900 metrekarelik alanda kurulan park, her biri altıgen şeklinde 108 metrekarelik 7 bölümden oluşuyor. Parkta çocukların, gençlerin ve her yaştan insanların atölye çalışması yaparak hem sıfır atık bilinci kazanacağı hem de keyifli vakit geçireceği bir bölüm de yer alıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliSıfır Atık Tema Parkı
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