Konya'da askeri araç, TIR'a çarptı: 2 şehit, 2 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konya- Adana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Karapınar Atış Poligon Grup Komutanlığı'na ait, Piyade Er Mustafa Çitçi idaresindeki askeri kamyonet, yoğun siste kaza nedeniyle duran Ali T.'nin kullandığı 42 ABV 596 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.



Kazada Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve Piyade Er Halil Seltan, olay yerinde şehit oldu. Erler Mustafa Çitçi ile Muhammed Can Öklü de yaralandı. Yaralanan askerler, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Malatya nüfusuna kayıtlı Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile Hatay nüfusuna kayıtlı Er Halil Seltan'nın cenazeleri de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Kamyonetteki askerlerin, Konya kent merkezine birliklerine malzemeye almaya geldikleri öğrenildi.



Sürücü er Mustafa Çitçi'nin ilk ifadesinde ise "Yoğun sis vardı. Araçlar aniden durunca frene basıp, sola manevra yaptım. Bu sırada TIR'a arkadan çarptım" dediği öğrenildi.



'YARALILARIN DURUMU İYİ'



Konya Valisi Vahdettin Özkan da yaralı askerleri hastanede ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı. Vali Özkan, "Maalesef yoğun sis nedeniyle bugün meydana gelen kazada bir askeri aracımız da kazaya karışmış durumda. İlk belirlemelere göre maalesef 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimiz hastaneye intikal ettirildi. Yaralılarımızın durumu iyi. İnşallah bütün trafik kurallarına en azami derece dikkat ederek, kazaların en aza indirilmesine yönünde hep beraber bir hassasiyet göstermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tekrar başımız sağ olsun. Ailelere sabr-ı cemil diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.