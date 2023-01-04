Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.622,54
ALTIN
1.119,91
DOLAR
18,75
STERLİN
22,66
EURO
19,93
67 konut ve 51 iş yeri satışa çıkıyor
67 konut ve 51...
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı...
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
İstanbul Vakıflar 1. Bölge...
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Konya'da askeri araç, TIR'a çarptı: 2 şehit, 2 yaralı

KONYA'da askeri aracın yoğun sisin etkili olduğu yolda TIR'a çarpması sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile Piyade Er Halil Seltan şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

04 Ocak 2023 Çarşamba 11:10
Konya'da askeri araç, TIR'a çarptı: 2 şehit, 2 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konya- Adana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Karapınar Atış Poligon Grup Komutanlığı'na ait, Piyade Er Mustafa Çitçi idaresindeki askeri kamyonet, yoğun siste kaza nedeniyle duran Ali T.'nin kullandığı 42 ABV 596 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Kazada Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve Piyade Er Halil Seltan, olay yerinde şehit oldu. Erler Mustafa Çitçi ile Muhammed Can Öklü de yaralandı. Yaralanan askerler, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Malatya nüfusuna kayıtlı Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile Hatay nüfusuna kayıtlı Er Halil Seltan'nın cenazeleri de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Kamyonetteki askerlerin, Konya kent merkezine birliklerine malzemeye almaya geldikleri öğrenildi.

Sürücü er Mustafa Çitçi'nin ilk ifadesinde ise "Yoğun sis vardı. Araçlar aniden durunca frene basıp, sola manevra yaptım. Bu sırada TIR'a arkadan çarptım" dediği öğrenildi. 

'YARALILARIN DURUMU İYİ'

Konya Valisi Vahdettin Özkan da yaralı askerleri hastanede ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı. Vali Özkan, "Maalesef yoğun sis nedeniyle bugün meydana gelen kazada bir askeri aracımız da kazaya karışmış durumda. İlk belirlemelere göre maalesef 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimiz hastaneye intikal ettirildi. Yaralılarımızın durumu iyi. İnşallah bütün trafik kurallarına en azami derece dikkat ederek, kazaların en aza indirilmesine yönünde hep beraber bir hassasiyet göstermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tekrar başımız sağ olsun. Ailelere sabr-ı cemil diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 04.01.2023 13:42
Anahtar Kelimeler:
KonyaKonyaAdana YoluKazaTrafik KazasıAskerAstsubayşehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da sevgilisini öldüren Berivan, tutuklandı
Şanlıurfa'da sevgilisini öldüren Berivan, tutuklandı
Sivas'ta eksi 8'de göletin yüzeyi dondu
Sivas'ta eksi 8'de göletin yüzeyi dondu
Kars’ta toplantı, gösteri ve yürüyüşler 1 haftalığına yasaklandı
Kars’ta toplantı, gösteri ve yürüyüşler 1 haftalığına yasaklandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans