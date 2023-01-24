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Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere yaklaşık 73 milyon lira ceza uygulanacak

Konya'da, sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri içeren kimyasal atıkları doğaya bırakan şüphelilere kanundaki en üst sınırdan idari para cezası uygulanacak.

24 Ocak 2023 Salı 14:23
Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere yaklaşık 73 milyon lira ceza uygulanacak

KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, merkez Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi'nde atıkların bırakıldığı alanlarda inceleme yaptı.

Plastik tankların toplandığı yerdeki çalışmaları inceleyen Akgün, gazetecilere, ihbar üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve Bakanlığa bağlı birimlerce gerekli numunelerin alındığını söyledi.

Akgün, numunelerde petrol ve yağ atıkları ile amonyum hidroksit ile sodyum sülfat tespit edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Şahıslar hakkında kişi başı üst sınırdan 12 milyon lira, atıkları verdiği tespit edilen işletmeye ise 36 milyon lira olmak üzere toplam 73 milyon lira civarında idari para cezası uygulayacağız. Bu atıkları döken şahıslar hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 'Çevreyi Kasten Kirletmek' suçundan gerekli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Bu ceza, çevre kanununda verilen üst sınırdaki cezalardan birisi. Dolayısıyla rekor çevre cezası denilebilir."

Sahadaki atıkların kaldırılarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmesi için temizlik çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Akgün, "Sanayicilerimizin, bu tür cezalarla karşılaşmaması ve daha yaşanabilir şehirler ve daha temiz bir dünya bırakmak için atıkların yönetimi konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." dedi.

Akgün, vatandaşlardan, çevre kirliliğiyle ilgili şahit oldukları olayları Bakanlığın ALO 181 ihbar hattına iletmelerini beklediklerini de sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kimyasal AtıkKonyaAraziCeza
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