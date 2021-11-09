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Kuraklığa karşı kendi barajlarını yaptılar

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Kasım 2021 Salı 13:18
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Kuraklığa karşı kendi barajlarını yaptılar

DENİZLİ - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ürünlerinde yüzde 50 rekolte kaybı yaşayan kırsal Güzelpınar Mahallesi halkı, kaynakların da kurumasıyla imece usulü baraj yaptı. Su tutmaya başlayan barajdan başta mahalle halkı olmak üzere çevredeki çiftçilerin tarlalarını kuraklık dönemlerinde sulayabileceğini söyleyen muhtar Ergin Gürsoy, "Bize yaklaşık 100 bin liraya mal oldu. Mahalle halkımızla imece usulü yaptık. Barajdan orman yangınlarında helikopter su bile alabilecek" dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle  ürün kaybı yaşayan  kırsal Güzelpınar Mahallesi halkı, eline kazma kürek alarak, geçen yıl mahalleye yaklaşık 500 metre mesafede bulunan Kirse Deresi yatağının içine 100 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde gölet yaptı. Setle kapatılan gölet su tutmaya başladı. Ancak göletin sulamada yetmeyeceğini düşünen mahalle halkı, baraj yapmaya karar verdi. Önce iş makineleriyle dere yatağında 250 metre uzunluğunda, 12 metre derinliğinde ve 30 metre genişliğinde kazı yaptıran mahalle halkı, önüne de arazideki dev kayaları kullanarak set yaptı. Su tutmaya başlayan barajdan başta Güzelpınar Mahalle halkı olmak üzere çevredeki çiftçiler, tarlalarını kuraklık dönemlerinde tankerlerle su alıp, sulayabilecek.

KURAKLIĞA İMECE USULÜ ÇÖZÜM

Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergin Gürsoy, kuraklığa karşı kendi imkanlarıyla baraj yaptıklarını belirterek, "Havaların kurak geçmesi ve ürünlerde yaşanan rekolte düşüklüğü nedeniyle önümüzdeki yılları garanti altına almak istedik. Deredeki küçük kaynağı mahalle halkı olarak kadın erkek demeden kazma ve küreklerle genişlettik. Önüne de ilk barajımızı yapıp, su tutmaya başladık. Buradan akan suyu da ikinci bir baraj yaparak tutmaya başladık. Bize yaklaşık 100 bin liraya mal oldu. Bu para mahalle halkının cebinden çıktı. Destek verenler de oldu. Mahalle halkımızla imece usulü yaptık. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Herkes buradan ücretsiz faydalanacak. Hatta orman yangınlarında helikopter buradan su bile alabilecek. Önümüzde yaşanabilecek kuraklığa karşı önlemimizi de almış olduk. Burada balıkta yetiştireceğiz" dedi.

Mahalle halkından çiftçi Zülfikar Gürsoy da "Bu barajların planını projesini mahalle halkı yaptı. Büyük fedakarlık yaparak bu eseri ortaya çıkardık. Parası köylünün cebinden çıktı. Yardımlar aldık. Bu eseri meydana getirdik. Bundan herkes faydalanacak. Bahçelerini buradan sulayacak. Çok büyük bir emeğimiz var" diye konuştu.

Üretici Mehmet Çavdar ise "Bu barajları mahalle halkı kendi imkanlarıyla kazma küreklerle yaptı. Herkes yardımcı oldu. Burada imece usulünün en büyük örneğini gösterdik. Herkes buradan bahçesini tarlasını sulayabilecek" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuraklıkKendi Barajlarını YaptılarDenizli
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