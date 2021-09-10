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Kuruyan kanaldaki balıkları pet şişelerle nehre taşıyıp, ölümden kurtardı

EDİRNE'de yürüme engelli, öğretmen Süleyman Ekiz, çeltik tarlaları için kullanılan, hasat sone erdiği için su pompalanmayan kanaldaki az miktar suda ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan balıkları, pet şişelere doldurup Tunca Nehri’ne taşıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Eylül 2021 Cuma 10:58
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Kuruyan kanaldaki balıkları pet şişelerle nehre taşıyıp, ölümden kurtardı

Edirne'de DSİ'ye ait olan ve işletmesi Abdurrahman Mahallesi Sulama Kooperatifi'ne devredilen sulama kanalı, çeltik tarlalarının sulama sezonunun bitmesiyle kurumaya terk edildi. Meriç'ten daha önce pompalanan sularla kanala gelen balıklar da ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Kanalın geçtiği İstasyon Mahallesi'nde hafif yürüme engelli coğrafya öğretmeni Süleyman Ekiz, durumu fark edip, balıkları su dolu pet şişelere doldurdu. Topladığı balıkları elektrikli aracıyla yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Tunca Nehri'ne bırakan Ekiz, kanal ile Tunca arasında birçok kez gidip geldi.

'BİNLERCE BALIK ÖLMEK ÜZERELER'

Sulama kanalında çok fazla balık olduğunu, kendi çabasıyla balıkları kurtarmaya çalıştığını belirten Ekiz, "Sanıyorum, çeltik sulamaları durunca sular kesilmiş ve binlerce balık kanalda susuz kalmış ve ölmek üzereler. Bu kanala çeltik sulamaları için zaman zaman su veriliyor. Pompayı kapattıkları zaman burası biraz daha çukur olduğu için su kalmıyor. Bu nedenle de bu balıklar burada kalmış. Kurtarılmazlarsa ölecekler. Su kurursa tamamen ölecekler. Bugünümü bunlara ayırdım, kurtarabildiğim kadarını kurtaracağım" diye konuştu.

Yetkililerden konuyla ilgili destek beklediğini söyleyen Ekiz, "İnşallah, yetkililer destek verirler çünkü aşağı yukarı o kanalda 15-20 bin balık var. Kanaldaki sular kesilince hepsi orada kalıyor. Ben tesadüfen rastladım. 7-8 kez nehre gidip geldim, artık gücüm kalmadı. Yetkililerden rica ediyorum, inşallah o balıkları kurtarırlar" dedi.

KANALA YENİDEN SU VERİLDİ

Haber verilmesi üzerine ise DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri devreye girerek sulama kanalına yeniden su bırakılmasını sağladı. Kooperatif yetkilileri de sulama sezonunun bitmesiyle birlikte kanala Meriç Nehri'nden su akışının durdurulduğunu belirterek, gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneDereBalıkTunca Nehri
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