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Lavların üzerini kapattığı topraklar, Diyarbakır'da tarıma kazandırılıyor

DİYARBAKIR, Mardin, Şanlıurfa üçgeninde bulunan sönmüş volkanik Karacadağ'ın binlerce yıl önce püskürttüğü lavların üzerini örttüğü bereketli topraklar, Bağlar Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile tarıma kazandırılıyor. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Çalışmada, bölgede bulunan taşlar, hak sahiplerinin de izniyle ücretsiz olarak kaldırılıp tesislerde işlenerek yol çalışmalarında kullanılıyor. Yapılan çalışmayla bugüne kadar 20 bin dönümlük alan tarıma kazandırıldı" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Aralık 2021 Cuma 10:07
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Lavların üzerini kapattığı topraklar, Diyarbakır'da tarıma kazandırılıyor

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi tarafından yapılan çalışmada, binlerce yıl önce volkanik Karacadağ'ın püskürttüğü lavlarla üzeri kapanan bereketli topraklar, üzerindeki taşlardan arındırılarak tarıma kazandırılıyor. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa üçgeninde bulunan sönmüş volkanik Karacadağ bölgesinde bulunan taşlar, hak sahiplerinin de izniyle ücretsiz olarak kaldırılıp tesislerde işlenerek yol çalışmalarında kullanılıyor. Araziler tarıma elverişli hale getiriliyor. Yapılan çalışmayla bugüne kadar 600 bin ton asfalt üretimi yapılırken 20 bin dönümlük alan da tarıma kazandırıldı. Çiftçilerin pirinç ve buğday ağırlıklı ekim yaptığı bölgede önümüzdeki yıl 20 bin dönümlük bir alanın daha tarıma elverişli hale getirilmesi hedefleniyor.

'TARIMA CİDDİ KATKIMIZ OLDU'

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptıkları çalışma ile tarım sektörüne ciddi katkıları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz göreve geldiğimiz günden bu yana 32 ay geçti. Belediyemize ait taş kırma eleme kompresörü ve asfalt plentini kurduk. O bölgede bugüne kadar 20 bin dönüm alanı temizledik, tarıma elverişli hale getirdik. Hiçbir ücret almadan hak sahiplerinin tarlalarını temizledik, onlara verdik. Şu anda tarımsal faaliyetlerde bulunuyorlar. Pirinç, buğday ekiyorlar ve tarıma ciddi bir katkımız oldu. Orada topladığımız taşlarla da asfalt malzemesi üretiyoruz. 2,5 yıl zarfında 600 bin ton da asfalt serimi yaptık. Dolayısıyla o taşları toplayarak vatandaşlarımıza asfalt hizmeti olarak götürüyoruz. Diğer taraftan da taşlık topraklarımızı, yıllarca boş kalıp hiçbir işlem yapılmayan o toprakları şu anda tarıma elverişli hale getirdik. İnşallah hedefimiz bir 20 bin dönümü daha temizleyip tarıma elverişli hale getirmektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLavTarımToprak
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