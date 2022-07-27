Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.537,86
ALTIN
989,09
DOLAR
17,89
STERLİN
21,61
EURO
18,18
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
TEİAŞ 53 Elektrik Teknisyeni alacak
TEİAŞ 53 Elektrik Teknisyeni...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...

Mersin'de göçmen kaçaklığına 10 gözaltı

MERSİN'in de aralarında olduğu 7 kentte yapılan 'Umut Tacirleri' adı verilen operasyonda, 10 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:23
Mersin'de göçmen kaçaklığına 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, yaptıkları araştırmada Türkiye'de sığınmacı konumunda olan göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için organizatörlerle anlaşma yaptıklarını, organizatörlerin de deniz yoluyla temin ettikleri motorlu yatlar, sürat tekneleri ve balıkçı tekneleriyle yurt dışına gönderildiğini belirledi.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şafak vakti, Mersin merkez, başta olmak üzere Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'ta eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yaptı. 'Umut Tacirleri' adı verilen operasyon kapsamında 7 ilde 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusu sürerken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinGöçmenGöçmen KaçakçılığıKaçak GöçmenPolisEmniyetOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da 'DEAŞ' operasyonu: 15 gözaltı
Ankara'da 'DEAŞ' operasyonu: 15 gözaltı
Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 2 asker şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 2 asker şehit oldu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans