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MSB: PenÃ§e-Åžimsek bÃ¶lgesinde 1 asker ÅŸehit oldu

MÄ°LLÄ° Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, PenÃ§e-Åžimsek operasyonu bÃ¶lgesinde El YapÄ±mÄ± PatlayÄ±cÄ±nÄ±n (EYP) infilak etmesi sonucu 1 askerin ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu.

06 KasÄ±m 2022 Pazar 05:22
MSB: PenÃ§e-Åžimsek bÃ¶lgesinde 1 asker ÅŸehit oldu

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "PenÃ§e-ÅžimÅŸek operasyonu bÃ¶lgesinde 05 KasÄ±m 2022 tarihinde, BTÃ– mensuplarÄ±nca Ã¶nceden dÃ¶ÅŸenen El YapÄ±mÄ± PatlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Halil YÄ±ldÄ±z yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit olmuÅŸtur. Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olayda, hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allahâ€™tan rahmet, kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralÄ± personelimize de acil ÅŸifalar dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZÄ°YE MESAJI

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar ÅŸehit Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Halil YÄ±ldÄ±z iÃ§in taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±. Akar, "Kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z, 5Â  KasÄ±m 2022 tarihinde ÅŸehit olmuÅŸtur. Kahraman ÅŸehidimize ÅŸahsÄ±m ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± mensuplarÄ± adÄ±na Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dilerim" dedi.

KONYAâ€™YA ÅžEHÄ°T ATEÅžÄ° DÃœÅžTÃœ

PenÃ§e-ÅžimÅŸekÂ Operasyonu bÃ¶lgesinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan Ã¶nceden dÃ¶ÅŸenenÂ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucuÂ yaralanan ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ÅŸehit olan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Halil YÄ±ldÄ±z'Ä±n (24)Â acÄ± haberi, memleketi Konya'nÄ±n EreÄŸli ilÃ§esindeki ailesine ulaÅŸtÄ±. Åžehit Halil YÄ±ldÄ±z'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 2 ay Ã¶nce KÃ¼bra Nur YÄ±ldÄ±z ile dÃ¼nya evine girdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ PenÃ§e- ÅžimÅŸekÂ Operasyonu bÃ¶lgesinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan Ã¶nceden dÃ¶ÅŸenen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu yaralananÂ Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Halil YÄ±ldÄ±z, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanedeÂ ÅŸehit oldu. AcÄ± haber memleketi Konya'nÄ±n EreÄŸli ilÃ§esinde yaÅŸayan eÅŸi KÃ¼bra Nur YÄ±ldÄ±z'a, askeri yetkililer tarafÄ±ndan verildi. Yetkililer, daha sonra da babasÄ± Duran YÄ±ldÄ±z'Ä±n evine giderek acÄ± haberi verdi. 3 kÄ±z kardeÅŸi olan ÅŸehit YÄ±ldÄ±z'Ä±n annesi Meryem Akyol'un da Ankaraâ€™da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±Â Ã¶ÄŸrenildi. Åžehit YÄ±ldÄ±z'Ä±n cenazesinin yarÄ±n EreÄŸli'de defnedilmesi bekleniyor.Â 

DHA

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