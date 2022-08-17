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MSB: Şanlıurfa'da havan tacizinde yaralanan asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hudut hattına yapılan havan tacizi sonucu yaralanan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:09
MSB: Şanlıurfa'da havan tacizinde yaralanan asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir için yayımladığı taziye mesajında, "Silah arkadaşımız, 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBŞanlıurfaBirecikTopçu ErEnes Gazi Özdemirşehit
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