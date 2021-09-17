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Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2021 Cuma 15:13
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Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı

MUĞLA - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, kente düşen yıldırımlar sonucu 3 günde 37 yangının çıktığını açıkladı. Bu yangınlardan 32'sinin orman, 5'inin de tarım arazilerinde çıktığı belirtildi.

Muğla ve ilçelerinde 14-16 Eylül tarihleri arasında zaman zaman etkili olan sağanak sırasında  yıldırım düşmesi de yaşandı. Milas, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yıldırım düşmeleri sonucu 3 günde toplam 37 yangın çıktı. Yangınların 32'si orman, 5'inin de tarım arazilerinde çıktığı belirtildi. Genelde zirve noktalarda ve karadan ulaşımın zor olduğu ya da hiç ulaşımın bulunmadığı noktalarda çıkan yangınlara havadan helikopterlerle müdahale edildi. Karadan arazöz ekipleri de hortum sererek müdahalede bulunup alevlerin büyümesini engelledi.

CENNET ADASI'NDA 4 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Son olarak dün gece saatlerinde Marmaris Cennet Adası'nda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Milli Park alanındaki yangına karadan müdahalede zorlanan ekipler, gece boyunca yer yer 3 metreyi aşan diri örtüyü temizleyip alevlerin olduğu noktalara hortum serdi. 1500 metre hortum serilerek alevlere karadan müdahale edildi. Gün aydınlandıktan sonra ise 2 helikopter, soğutma çalışmalarına havadan destek verdi. Cennet Adası'ndaki yangınında 4 dekar alan zarar gördü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaOrman YangınıYıldırım
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