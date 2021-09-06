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Okullar açıldı, onlar hala tarlada çalışıyor

ERZURUM'a yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'dan tarım işçiliği yapan anne ve babalarıyla gelen çocuklar, okulların açılmasına rağmen tarlada patates topluyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Eylül 2021 Pazartesi 10:07
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Okullar açıldı, onlar hala tarlada çalışıyor

Aziziye ilçesinde üretimi yapılan patateslerin sökümü, yüzlerce kilometre uzaklıktan gelen tarım işçileri tarafından yapılıyor. Şanlıurfa'dan aileleriyle birlikte gelen kız çocukları da tarlada anne ve babalarına yardım ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile girdikleri tarlada sadece öğle yemeği molası vererek patates sökümü yapan aileler, mesai sonunda derme çatma evlerde yeni günü bekliyor. Tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri ise 100 lirada başlıyor.

'PATATES BİTENE KADAR BURADAYIZ'

Bu yıl lise birinci sınıfa gidecek olan Rozalin Dizlek (14), "Bu yıl ilk kez çalışıyorum. Borcumuz var ondan buradayız. Lise bire gidiyorum. Okullar açılıyor ama galiba gidemeyeceğim. Patates bitene kadar buradayız. Hem borçlarımız var hem de okul harçlığımı biriktirmek için çalışmak zorundayız. 8 kardeşiz dördümüz burada anne ve babamızla birlikte çalışıyoruz" dedi.

'OKULA MECBUREN BİRAZ GEÇ GİDECEKLER'

Geçen yıl da Erzurum'a geldiklerini söyleyen Rozalin’in babası Mahmut Dizlek, "Mevsimlik işçiyiz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geliyoruz. Genelde ailecek çalışıyoruz. Memleketimizden mayıs ayında çıktık. Kırşehir, Malatya'dan sonra Ordu'ya geçtik. Bu sene yağışlardan dolayı orada pek çalışamadık. Yaklaşık iki haftadır Erzurum'dayız. Patates topluyoruz. Hayat zor. Öğrenciler de çalışıyor ama ne yapalım. Çalışmazsak başka bir gelirimiz yok. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okula mecburen biraz geç gidecekler" dedi.

'ÇALIŞMAZSAK AÇLIKTAN ÖLÜRÜZ'

Rozalin’in annesi Fatma Dizlek ise pandemi nedeniyle geçen yıl fazla çalışamadıkları için borçlarının biriktiğini belirterek, "8 çocuğum var. Elimizde yok, durumumuz kötü. Borçlarımız var. Mecburuz çalışmaya. Çalışmazsak açlıktan ölürüz. Çocukları zamanında okula gidememesine üzülüyorum. 20 yıldır ben tarlalarda çalışıyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumOkulöğrenciEğitimTarlaPatates
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