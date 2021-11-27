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Oltu Çayı yine köpürdü

ERZURUM'da Oltu Çayı'ndaki köpürme ve kötü koku, tedirginliğe neden oldu. Yöre halkı, geçen yıl ocak ayında da görülen köpüklenme ve kötü kokunun kaynağının araştırılmasını istedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Kasım 2021 Cumartesi 14:32
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Oltu Çayı yine köpürdü

Oltu ilçe merkezinden geçen, ilçeyle aynı adı taşıyan çayda köpürmeler yaşandı. Köpürmeyle birlikte etrafa kötü kokular yayılmaya başladı. İlçe halkı, çaydaki köpürmenin ve kötü kokunun nedeninin araştırılmasını istedi.

Oltulu emekli öğretmen Osman Aslan, çayın, 2020'nin Ocak ayında da birkaç gün köpürüp kötü koku saldığını belirterek, "Son yıllarda Oltu Çayı'ndaki bu köpürme ve pis kokuya şahit oluyoruz. Geçen yıl balıklar bile ölüyordu. Dünden itibaren bu koku ve köpük yine ortaya çıktı. Acaba gecenin karanlığından yararlanıp birileri kimyasal atık mı atıyor, yoksa başka bir şey mi var? Hem merak ediyoruz hem de korkuyoruz. Geçen yıl kimse bununla ilgilenmedi. Bunun acilen araştırılıp, halkın da aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Çaydan çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle hem bölge halkının hem de ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin burunlarını tutarak gezdiğini sözlerine ekleyen Aslan, "Oltu Çayı, ilçenin başından girip sonundan çıkıyor. Etrafında ev, iş yerleri ve park var. Havaların kurak geçmesi nedeniyle Oltu Çayı'nın suyu da az akıyor. Yetkililer, köpük ve kokunun gitmeden araştırılsın" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumOltu Çayı
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