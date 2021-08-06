Orman yangınlarında son durum!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz- 5 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu Twitter hesabından açıkladı. Pakdemirli açıklıklamasında, "Ormanın kahramanlarının 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 9 günde ise 44 ilde 191 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.

Yangınların detay durumuna göre ise Adana'nın Salimbeyli ilçesinde 1 yangın, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 2 yangın, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı ve Seydikemer 7 yangın, Aydın'ın Karacasu ilçesinde 1, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 1 ve Denizli'nin Güney ilçesinde 1 yangın devam ediyor.