Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.281,61
ALTIN
973,15
DOLAR
18,42
STERLİN
20,00
EURO
17,85
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim...
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
YSK 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
YSK 12 Sözleşmeli Bilişim...
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alacak
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş...

Osmaniye'de 'özel harekat' destekli hırsızlık operasyonu

OSMANİYE'de, hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasına yönelik özel hareket polislerinin de katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

24 Eylül 2022 Cumartesi 10:52
Osmaniye'de 'özel harekat' destekli hırsızlık operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gerçekleştirilen 26 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgelerdeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) ait 400 kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, maske, şapka ve gözlük takıp, yüzlerini gizlemeye çalışarak hırsızlık yapan 9 şüphelinin kimliğini belirledi. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, operasyon düzenledi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, aralarında kadınların da bulunduğu C.G., M.Ç., G.B., A.A., E.K., M.Ç., N.K., B.Ç. ve M.K. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 1 ruhsatsız kurusıkı tabancayla 2 çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.G., M.Ç., G.B., A.A. ve E.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeAdanaPolisözel HarekatOperasyonHırsızHırsızlıkçete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'nın finans kaynağına darbe
PKK'nın finans kaynağına darbe
FETÖ’nün hava astsubayı tutuklandı
FETÖ’nün hava astsubayı tutuklandı
Tendürek Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağı açıp, İstiklal Marşı okudular
Tendürek Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağı açıp, İstiklal Marşı okudular
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans