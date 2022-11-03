Otomobil, 6 metre yÃ¼kseklikten uÃ§up kÃ¶prÃ¼ ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±; 4 Ã¶lÃ¼

Kaza, sabaha karÅŸÄ± Afyonkarahisar- Åžuhut kara yolu HalÄ±moru kÃ¶yÃ¼ mevkisinde meydana geldi. Yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bÃ¶lgeden geÃ§en 20 FT 500 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±karak trafik levhalarÄ±na Ã§arpÄ±p, 6 metre yÃ¼kseklikten uÃ§arakÂ kÃ¶prÃ¼ ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±. Ä°hbarla bÃ¶lgeye giden ekipler, otomobildeki HÃ¼seyin A. ile aynÄ± aileden Deniz Ã‡., Hasan Ã‡. ve Emin Ã‡.'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Otomobile sÄ±kÄ±ÅŸan cenazeler, 30 dakika sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Cenazeler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli TÄ±p Kurumuâ€™nun morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–len kiÅŸilerin yakÄ±nlarÄ± ise olay yerinde baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi, aile Ã¼yelerini jandarma sakinleÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.