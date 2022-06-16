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PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyonda 16 tutuklama

DİYARBAKIR'da, Belçika ve İngiltere'den yayın yapan televizyon kanallarına program hazırladıkları, terör örgütü propagandası yaparak, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktardıkları ve kentteki hava hareketliliğini örgüt üyelerine duyurmak amacıyla haber yaptıkları tespit edilen ajanslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Haziran 2022 Perşembe 08:21
PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyonda 16 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Diyarbakır'da bulunan Pel Yapım, Piya Yapım, Ari Yapım isimli ajansların Belçika’da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere’de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırladıkları ve yayınlattıkları tespit edildi. Aynı amaçla hizmet eden Jin News haber ajansı ile ilgili de çalışma yürütüldü. Sterk TV ve Medya Haber TV kanallarının 9 başlıkta 102 programa ait 82 saatlik program içerikleri incelendi. Çalışmalarla, bölücü terör örgütü propagandası, terör örgütünün hükümlü elebaşı Abdullah Öcalan lehine programlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların Kürt halkına yönelik yapıldığı izlenimi vererek ajitasyon, terör örgütünü meşru göstermeye yönelik çalışmalar, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktarma, 'Son Dakika' bilgisi girerek Diyarbakır’dan havalanan F-16'ların harekatını örgüt mensuplarına duyurmak amacıyla haber yapıldığı belirlendi.

22 GÖZALTI

8 Haziran’da sabah saatlerinden gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden operasyonda daha sonra 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda toplatma kararı bulunan yayın ve dijital materyaller ile örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6’sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBelçikaİngiltereTerörörgütBasın KomitesiMedya
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