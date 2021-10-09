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Rize'de çay fabrikasının buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Rize’nin Hemşin ilçesinde, yaş çay işleme fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlamada işçilerden Sinan Taşkıran (28) yaşamını yitirdi, Ramazan Hacısalihoğlu (43) ise yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2021 Cumartesi 11:38
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Rize'de çay fabrikasının buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Hemşin'de Çaykur'a ait yaş çay işleme fabrikasının buhar kazanında, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İşçilerin ihbarıyla fabrikaya itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, işçilerden Sinan Taşkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan işçi Ramazan Hacısalihoğlu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Patlama sonrası fabrikada teknik ekiplerce inceleme başlatıldı. Hemşin Kaymakamı Sedat Sezik, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar ile Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve yardımcıları, fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.

'VARDİYA DEĞİŞİMİNE 5 DAKİKA KALA OLDU'

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Vardiya değişimine 5 dakika daha vardı. Orada 2 işçi arkadaşımızın olduğu sırada olay oldu. Maalesef 1'ini kaybettik. Diğer işçi arkadaşımızın yanıkları var, hastanede tedavi altında. Arkadaşlar tutanaklarını tutuyorlar, olayın neden meydana geldiği konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Yan yana 3 kazan var ve 1'inde bu sıkıntı oldu. Olayda hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, yaralı işçimize ise acil şifalar diliyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeçayFabrikaKazanKazaPatlamaHemşin
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