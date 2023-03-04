Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.212,38
ALTIN
1.126,84
DOLAR
18,89
STERLİN
22,78
EURO
20,10
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Koç Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Koç Üniversitesi Öğretim üyesi...
Biruni Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...

Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan tır yandı

Sakarya'da, 6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

04 Mart 2023 Cumartesi 00:48
Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan tır yandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarında yer alacak iş makinesi taşıyan A.Ş. yönetimindeki 41 BJ 018 plakalı tırın çekici kısmında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden A.Ş, tırı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının iş makinesine sıçramaması için soğutma çalışması yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaKahramanmaraşDepremYardımTırYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van ve Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 74 şüpheli yakalandı
Van ve Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 74 şüpheli yakalandı
Malatya'da yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
Malatya'da yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
Diyarbakır'da çadır kentte depremzede çocuklar için etkinlik alanı oluşturuldu 
Diyarbakır'da çadır kentte depremzede çocuklar için etkinlik alanı oluşturuldu 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans