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Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü için arama kurtarma çalışması sürüyor

Şanlıurfa'da sel sularına kapılan tırdaki Emin Ergün'e (20) ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

16 Mart 2023 Perşembe 14:12
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü için arama kurtarma çalışması sürüyor
Şanlıurfa

Bölgede dün şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve sürücüyle ilgili dere yatağı ve Atatürk Baraj Gölü'nde çalışma yapılıyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katıldığı çalışmada dalgıç ekipleri baraj gölünü, jandarma ekipleri ise dere yatağını tarıyor, bölgede dron ile havadan görüntüleme yapılıyor.

Aramalar sonucu dün Emin Ergün'e ait çantaya ulaşan ekipler, gece boyu da devam eden çalışmalarda başka herhangi bir bulguya rastlamadı.

Çalışmaları, Ergün'ün akrabaları da umutla takip ediyor.

"5 gün önce nişanlandı"

Ergün'ün amcası Emin Ergün, çalışmaların yaklaşık 30 saattir devam ettiğini, tüm ekiplerin canla başla çalıştığını, yeğeninden sevinçli bir haber almayı umduklarını söyledi.

Dayısı Emin Ergün ise yeğeninin 5 gün önce nişanlandığını, bulunması için dua ettiklerini söyledi.

Öte yandan karayolları ekipleri de Bozova-Hilvan kara yolunda çökme yaşanan noktalarda onarım çalışmalarına başladı.

Kentte dün sel sularına kapılan Emin Ergün'ün kullandığı tır, devrilerek yoldan çıkmış, bu anlar cep telefonlarıyla da kaydedilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tır SürücüsüArama Kurtarma çalışmasıŞanlıurfa
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