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Şehit operatörün cenazesi, memleketine uğurlandı

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Resulayn kentinde, PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan DSİ operatörü Cihan Gökkaya'nın (37) cenazesi, törenle memleketine uğurlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Aralık 2021 Cuma 09:54
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Şehit operatörün cenazesi, memleketine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinin güneyindeki Tel Temir bölgesinde dün akşam saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda DSİ'ye ait iş makinesi isabet aldı. Saldırıda, iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu. Güvenlik güçleri saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı. Cihan Gökkaya’nın cenazesi bölgeden alınıp Şanlıurfa'ya getirildi.

Balıkesir'den geçici görevle Suriye'ye geldiği belirtilen Gökkaya'nın cenazesi, sabah saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan alınarak tören için GAP Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen uğurlama törenine Şanlıurfa Valisi Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, protokol üyeleri ve DSİ çalışanları katıldı. Şehit operatör Cihan Gökkaya’nın özgeçmişinin okunduğu törende, Türk bayrağına sarılı tabutu, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın duasının ardından askerlerin omuzlarında uçağa taşınarak memleketi Balıkesir'e gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeResulaynşehitDSİOperatörCihan GökkayaBalıkesir
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