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Şırnak'ta 15 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

ŞIRNAK Valiliği, kent genelinde izinli faaliyetler dışında yapılması planlanan gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklerin 15 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.

14 Eylül 2022 Çarşamba 11:20
Şırnak'ta 15 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, 15 gün süreyle bazı eylem ve etkinliklere yasak getirilerek, bu eylem ve etkinlikler için toplu veya münferit şekilde il dışından kente gelecek olanların girişine izin verilmeyeceği belirtildi. Söz konusu açıklamada, "Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş ve pankart asılması ve benzeri etkinliklerin ayrıca kanunsuz bir şekilde yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliğe katılmak üzere toplu veya münferit bir şekilde ilimize gelecek olan araç ve şahısları ile girişlerinin, Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde 13.09.2022 günü saat 00.01'den 27.09.2022 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakŞırnak ValiliğiGösteriYürüyüş
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