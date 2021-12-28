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Şırnak'ta 'Eren Kış-13 Operasyonu' başladı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 kişilik personelle 'Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Aralık 2021 Salı 15:21
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Şırnak'ta 'Eren Kış-13 Operasyonu' başladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta 'Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 516 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakTerörEren Kış13 Operasyonu
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