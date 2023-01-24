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Tekirdağlı balıkçılar avın bollaşması için havanın ve deniz suyunun soğumasını bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara'da sürdürdükleri balık avında sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olmasından dolayı istedikleri verimi alamıyor.

24 Ocak 2023 Salı 14:30
Tekirdağlı balıkçılar avın bollaşması için havanın ve deniz suyunun soğumasını bekliyor

TEKİRDAĞ - Marmara'da palamut ile sezona iyi başlayan ancak sıcaklıkların artmasıyla av sezonunu istedikleri gibi devam ettiremeyen balıkçılar havaların soğuması ile avlayacakları balık miktarının artmasını umut ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine hava sıcaklıklarının ve deniz suyu sıcaklığının geçmiş yıllara oranla yüksek seyrettiğini söyledi.

Deniz suyunun sıcak olması nedeniyle denizde tam bir bolluk yaşanmadığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Geçmiş yıllara göre ocak ayı sıcak geçiyor. Bu nedenle balıkçıklar denizden isteği miktarda balıkla dönemiyor. Balıkçılık oluyor ama bazı çeşitlerde miktar şu an az. İnşallah ilerleyen günlerde havaların soğumasıyla kar yağışıyla balık miktarının artacağını düşünüyoruz. Havaların soğumasıyla balığın artması balıkçıları sevindirecek. Balığın artması fiyatlara da yansıyacak." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da bu sıralar daha çok hamsi ve istavrit avlanndığını belirtti.

Deniz suyunun önceki yıllara göre sıcak olduğunu ifade eden Erol, "Şu anda havalar mevsimde olması gerektiği soğuklukta değil. Kar da yağmadığı için deniz suyu sıcaklığı diğer yıllara göre yüksek. Bunun etkisi de balıkçılıkta büyük oluyor. Kar yağışının ardından neler olacağını bekleyip göreceğiz. Şu an hamsi bol diğer çeşitlere göre. Çinekop, barbun ve mezgit de çıkıyor ama onlar daha az." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağlı BalıkçılarAvın BollaşmasıSoğuk Hava
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