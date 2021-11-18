Ters yönde giden otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Ters yönde giden Sami Biçen yönetimindeki üzerinde sürücünün soyadı olan ‘BICEN’ yazılı plakalı otomobil, Aksaray istikametinde ilerlerken karşı yönden gelen Ahmet Alperen yönetimindeki 50 AB 749 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, yaklaşık 30 metre savrulup takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Alperen yaşamını yitirdi. Ahmet Alperen’in üzerinden astsubay kimliği çıktı.

Yaralanan otomobil sürücüsü Sami Biçen ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Alperen'in cansız bedeni, AFAD ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartıldı.

PLAKASININ SAHTE OLDUĞU ANLAŞILDI

Konya'nın Cihanbeyli nüfusuna kayıtlı olan ve İsveç'te oturduğu belirlenen Sami Biçen'in kullandığı otomobilde soyadının yazılı olduğu plakanın sahte olduğu ortaya çıktı. Gerçek plakasının aracının arka koltuğunda NYE 389 olduğu tespit edildi.

Polis, Biçen'e, 'sahte plakayla araç kullanmak' suçundan 6 bin 687 TL ve 'ters yöne girmek' suçundan da bin 339 TL para cezası uyguladı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.