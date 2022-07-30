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Trafoya giren hırsızlık şüphelisi, akıma kapılıp yaralandı

ADANA'da hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen trafoda akıma akıplan M.T., hafif yaralandı. Trafoya uyumak için girdiğini söyleyerek kendini savunan M.T., hastaneye kaldırıldı.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:11
Trafoya giren hırsızlık şüphelisi, akıma kapılıp yaralandı

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Elektriklerin kesildiğini fark edip, dışarıya çıkan vatandaşlar, trafo içinden gelen "İmdat, yardım edin" çığlıklarını duyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, trafonun kapısını açtığında, hırsızlıktan kaydı bulunan M.T.'yi yerde yaralı yatarken buldu. Hırsızlık için gelmediğini, yatmak için içeriyi girdiğini söyleyen M.T., bilmediği bir nedenden ötürü kabloların şase yapıp, kendisinin de akıma kapıldığını iddia etti. Toroslar EDAŞ yetkililerinin trafoda elektrik akımının olmadığını belirlemesinin ardından içerden çıkarılan M.T., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan ekiplerin trafodaki tamirat çalışmasının ardından bölgeye yeniden elektrik verildi. 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaYüreğirHırsızHırsızlıkTrafoElektrik Trafosu
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