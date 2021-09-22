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Ümitcan'ın kanında uyuşturucu çıktı

ANKARA'da, Esra Hankulu'nun (25) şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun (27) ile evde bulunan Dilan C., Furkan G. ve Hankulu'nun kanlarında uyuşturucu madde tespit edildiği ortaya çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Eylül 2021 Çarşamba 13:32
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Ümitcan'ın kanında uyuşturucu çıktı

Esra Hankulu, Ankara’nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’ndeki evinde 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu’nun yanındaki arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., olay gecesi kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da evde olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Furkan G. ile Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'EVDEN ÇIKTIĞIMDA ESRA UYANIKTI'

Ümitcan Uygun, savcılık ve mahkemede verdiği ifadesinde, Esra Hankulu’nun gece fenalaştığını, bunun üzerine ayran içirdiklerini öne sürerek, "Ayran içince kusmaya başladı. Esra'yı salonda bulunan çekyata ıslak bir şekilde yatırdık. Ben ve Esra bir kanepede, Dilan ve Furkan ise diğer kanepede yaklaşık 1 saat uzandıktan sonra yatak odasına tekrar geçtik. Ben Esra'nın ıslak olmasından dolayı üzerini çıkardım ve uzun askılı boydan bir elbise giydirdim. Yatağa uzandıktan sonra da ‘Biraz uyuyayım da kendime geleyim’ dedi. Bu esnada Esra'nın titremesi hafif şekilde devam ediyordu. Esra yaklaşık 10-15 dakika sonra uyudu. Ben de yatağın sağ tarafına geçerek oturdum ve telefon ile oynamaya başladım. Saat 07.30 sıralarında ben de uyuyakalmışım. Saat 10.15 sıralarında telefonum çaldığında Esra da uyandı ve lavaboya gitti. Lavabodan geldiğinde ben üzerimi giyiniyordum. Esra tekrar yatağa uzandı 'Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş' dedi. Ben evden çıkarken Esra uyanıktı" dedi.

Ümitcan Uygun, saat 14.30 sıralarında, Esra Hankulu’nun telefonundan Furkan G.'nin kendisini aradığını ve kızın nefes almadığını söylediğini belirterek, "'Hemen ambulansı ve polisi ara, bildiğiniz ne varsa doğru şekilde anlatın' dedim. Furkan da 'Ağabey senin ismini geçirmeyeceğim' dedi. Ben de 'Ne yediyseniz ne içtiyseniz doğruca anlatın' deyip telefonu kapattım. Furkan G. ve Dilan Ç.’nin iddia ettiği gibi 'Benim ismi vermeyin' diye bir şey söylemedim" dedi. 

KANLARINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kan örnekleriyle ilgili inceleme tamamlandı. Soruşturma dosyasına gönderilen sonuçlara göre, Esra Hankulu ile evde bulunan Ümitcan Uygun, Furkan G. ile Dilan C.’nin kanında uyuşturucu madde tespit edildi. Savcılık, bu sonuçlarla birlikte dosyadaki diğer delilleri, Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraÜmitcan UygunUyuşturucuEsra HankuluSoruşturma
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