Yatalak annesini yastıkla boğarak öldürdü

Seyhan ilçesinde emekli Şeref Güngör, bir süre önce yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen annesi Neriman Güngör’ün bakımını üstlenip, Fatih Mahallesi’nde 3 katlı binanın zemin katındaki evine yerleşti. Güngör’ün üst kat komşusu, 13 Ağustos günü saat 08.30 sıralarında eve inerek kapıyı çaldı ancak Şeref Güngör, açmayarak polis ve sağlık ekiplerini çağırmasını söyledi. İhbarla eve gelen ekipleri, Güngör’ü salondaki yatağında hareketsiz yatarken, oğlu Şeref Güngör’ü ise banyoda bilekleri kesilmiş halde kanlar içinde buldu.

YASTIKLA BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Neriman Güngör’ün hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Şeref Güngör ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından önceki gün gözaltına alınan Güngör, Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Sorguya alınan Güngör, Alzheimer hastası annesini yastıkla boğduktan sonra intihara kalkıştığını itiraf etti.

‘ANNEM DAYANILMAZ ÇİLELER ÇEKİYORDU’

Şeref Güngör, ifadesinde, “Eşim ve çocuklarım rahatsız olunca annemi başka bir eve götürüp, bakmaya başladım. Annem sürekli ‘Ben ölmek istiyorum. Yaşadıklarımın sebebi sensin’ diyordu. Olaydan birkaç gün önce de ‘Eşini ve çocuklarını yaylaya gönderdin. Biz burada yanıyoruz’ dedi. O günden sonra iyice bunalıma girdim. Ben de ‘Sen kimseyi sevmiyorsun. Ben de kimseyi sevmiyorum’ dedim. Annem dayanılmaz çileler çekiyordu. Onu huzura erdirdim” dedi.

TUTUKLANDI

Öte yandan Şeref Güngör’ün bipolar bozukluk tedavisi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güngör, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.