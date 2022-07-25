Yusufeli'de yeni yerleşim yerinde 'becayiş' dönemi

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapılmaya başlandı. 26 Şubat 2013'te temeli atılan barajın gövde inşaatı tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliği ile 'Türkiye'nin en yüksek', dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı Yusufeli, ilçe merkezi ile köyleri sular altında bırakacak. Toplamda 5 bin konut, 270 iş yeri ve 430 dönüm tarım arazisinin bu durumdan etkileneceği bildirildi.

KAMU BİNALARI TAMAMLANDI

İlçenin yeni yerleşim yerine taşınması için de çalışmalar başlatıldı. Yansıtıcılar mevkisinde 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolgu ile 153 hektar alan elde edildi. 3 ayrı bölgede, 10 etap halinde süren çalışmalar kapsamında kamu binaları tamamlandı. Su altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde oturanlar için dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 farklı köyde yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplamda 520 köy evi inşa edildi.

Bu arada Yusufeli Barajı'nda elektromekanik işlemlerde sona gelindi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilip, 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli'de, yöre halkı gün sayıyor. İlçede 2 bin 654 yapı hak sahibi ile aileleri yer değiştirecek. 9 bin kişinin yer değiştireceği ilçede, taşınma sürecinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

YENİ YERLEŞİM YERİNDE 'BECAYİŞ' DÖNEMİ

Yeni yerleşim yerinde de konut ve iş yerlerinin değiştirmek isteyenler için 'becayiş' dönemi başladı. Kura çekiminde komşu ile akrabalarından ayrı bir mahallede konut hakkı kazananlar, kaymakamlıkta oluşturulan Baraj Projeleri Halkla İlişkiler Bürosu'na başvurarak birbirleri ile değişim yapabiliyor. Bugüne kadar 144 konut ve 8 iş yeri sahibi, konut ve iş yerlerini görüp teslim tutanağını imzaladı. 54 konut ve 4 iş yeri hak sahibi ise borçlandırma işlemlerini tamamladı. Becayiş süreci sonunda ise ilçe taşınacak.

'TAPULARIMIZI ALMAK ÜZEREYİZ'

Becayişte bulunan Muhammet Tunahan Arslan, "Evimizi aldık. Evimiz 3'üncü bölgede çıkmıştı. İş yerime evimizin yakın olması için 4'üncü bölgedeki bir kardeşimiz ile becayiş yaptık. Becayişin ardından diğer borçlandırma işlemlerini de yaparak, tapularımızı almak üzereyiz. Hayırlı olsun" dedi. Hanife Arslan da "Değişim için çok mutluyuz. İşe yakın olması için bu evi tercih ettik. İnşallah hayırlısı olur. Artık taşınma hazırlıklarına başladık. Heyecan ve merakla bekliyoruz" diye konuştu.