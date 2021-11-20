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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı  

KOCAELİ'deki Yuvacık Barajı'nda, su seviyesinin yüzde 35'e düşmesiyle baraj havzasındaki köprü ortaya çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Kasım 2021 Cumartesi 10:56
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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı  

Başiskele ilçesinde bulunan, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda yeterli yağışların olmaması nedeniyle su seviyesi, yüzde 35 seviyesine kadar geriledi. Azalan su seviyesiyle birlikte köyleri birbirine bağlayan ve barajın yapılmasıyla sular altında kalan köprülerden biri, gün yüzüne çıktı. Baraj gölü içinde suyun tükendiği bazı noktalarda çatlaklar oluştuğu görüldü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, 51 milyon metreküp kapasiteli barajda şu anda 17 milyon 940 metreküp su bulunuyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yuvacık BarajıSuSeviyeKocaeliKuraklık
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