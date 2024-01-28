NBA'de Miami Heat formasıyla final oynayan Ömer Faruk Yurtseven bu sezon UtahJazz’ta ilk senesi. Geçtiğimiz sezon Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, NBA'deki üçüncü sezonda UtahJazz forma giyiyor.

NBA’de milli basketbolcu Ömer Faruk YurtsevenUtah’a geçişinin çok rahat olduğunu söyledi. Ve ‘Miami’den Utah’a geçmiş çok rahat oldu, her konuda yardımcı oldular. Miami’den sonra farklı bir hava var hatta hayatıma ilk defa kış tekerleri kullandım. Havası farklı ama şehre de takımıma da alıştım, mutluyum’ ifadelerini kullandı.



NBA’de yoğun programın olduğunu söyleyen Yurtseven ‘Sezon içerisinde o kadar çok seyahat ediyoruz ki Los Angeles’tan New York’a Boston’dan Washington’a sıcaktan soğuğa çok farklı şehirlerde maçlar oynuyoruz, yoğun bir tempomuz var o yüzden şehir çok fark etmiyor.’ açıklamasını yaptı.





Takım arkadaşlarına da Türkçe öğretiyor



NBA’de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyen Ömer Faruk Yurtseven ‘Türkçe öğrenmeye çalışıyorlar. Utah’a ilk geldiğimde Türkiye’nin yerini bile bilmeyen arkadaşlarım vardı onlara bunu göstermek büyük bir gurur. Profesyonel sporculuğun yanında aynı zamanda Türkiye’yi tanıtıyoruz. Her geldiğimde onlara baklava, lokum getiriyorum’ dedi.





NBA’de Türk sporcu sayısı artmalı



Türkiye’de her alanda başarılı sporcularımız var basketbol da onlardan birisi. Sadece idman değil çok da çalışmak gerekiyor. NBA gerçekten çok yoğun maçlarla yüksek tempolu ondan dolayı fazla çalışmak ve kendinizi geliştirmek gerekiyor. İnsanlar da görüyor, sizi takip ediyorlar. Görünür olabilmek önemli, oynayarak yeteneklerini göstermeleri değerli. Umarım NBA’deki Türk sayısı artar.

Ömer Yurtseven kimdir?

2023 Sezonu başından beri UtahJazz’da forma giyiyor.



Miami Heat'te iki sezon (2021-23) geçiren Yurtseven (7-0, 255, Georgetown) üçüncü NBA sezonuna giriyor ve çıktığı 65 kariyer maçında yüzde 53,3 şut yüzdesi ile 5,2 sayı ve maç başına 4,9 ribaund ortalamaları yakalıyor. 12 başlangıç). 2021-22 sezonu boyunca 25 yaşındaki oyuncu, iki adet 20'den fazla sayı ve sekiz double-double da dahil olmak üzere toplam 11 çift haneli skor elde etti. İki sezonda 17 sezon sonrası yarışmada yer aldı.



Yurtseven, NC State (2016-18) ve Georgetown'da (2019-2) üç yıl forma giydi ve 81 maçta forma giydi (61 başlama) ve kariyer ortalamaları yüzde 53,9 ile 12,1 sayı oldu. Sahada, 7,1 board ve 1,4 blokla birlikte yarışma başına 23,6 dakikada tamamlandı. İkinci sezonunun ardından 2017-18 All-ACC Üçüncü Takımına seçildi.



Profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda F.Bahçe SK U18 takımında başlayan Yurtseven, 2014-15 sezonunda ise F.Bahçe A Takımı'nda 6 maça çıktı. Üniversiteye gitmeyi seçmeden önce 2015-16'da F.Bahçe'de 19 maçta (tek başlangıç) yarıştı.