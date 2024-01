TÜRKİYE'NİN ALTIN YÜZLERİ ÖDÜLLERİYLE TAÇLANDI!

Geçtiğimiz akşam yedincisi düzenlenen ''Gold Faces Of Turkey Awards'' (Türkiye’nin Altın Yüzleri Ödül Töreni) İstanbul Sheraton Otel'de, Ece Gürsel ve Mert Palavaroğlu sunuculuğunda; sanat, basın, iş dünyasının yanı sıra cemiyet hayatından birçok değerli ismin katılımıyla sahiplerini buldu.

Gerçekleştirmiş oldukları tüm organizasyonlarda markaların ulusal & uluslararası pazarda hak ettikleri marka değerini kazandırmanın yanı sıra her organizasyonda sosyal

farkındalığa da değinen DC Yapım & CK Medya Ajans'ın üstendiği ödül töreninin bu seneki ana teması 'Kadına Şiddete Farkındalık' olarak belirlendi.

ABD’de yaşıyorsanız Türkçe bir oyun izlemek, tanınmış sanatçıların canlı performanslarına şahit olmak için Theatroom!

Farklı eyaletlerde yaşayan profesyonel oyuncular olarak Erdem Baş ve meslektaşları Mete Horozoğlu ile Nevşim Erzat 2022 yılının başlarında bir araya gelerek Theatroom’u kurdu.

ABD ve Kanada’daki Türkçe konuşan toplumu farklı sanat aktiviteleri ile buluşturmak için kurulan Theatroom ilk adım olarak 2022 yılında ‘Ormantik Komedi’ isimli oyunu seyircileri ile buluştu. 29 Mayıs 2022’de ilk kez Orlando’da sahne alan oyun büyük beğeni topladı. Hemen arkasından New Jersey ve New York’ta seyirci ile buluşuldu. Tampa, Atlanta, Cleveland, Chicago oyunlarını takiben Kanada’da Toronto ve Ottowa’da sahnelenen oyun her gittiği şehirde büyük ilgi gördü. Birçok şehirde salonlar tamamen doldu.

AJDA PEKKAN 2024’ÜN İLK PLAKETİNİ ALDI





Yardım projelerine verdiği destek ve yardımsever kişiliğiyle iyilik meleği olarak bilinen süperstar Ajda Pekkan, bir kez daha “Sanatta Engel Yok Vakfı”na verdiği desteklerinden dolayı yılın ilk plaketini evinde teslim aldı.



Ajda Pekkan sahne ve müzik çalışmalarından dolayı yoğun bir çalışma temposunda olmasına rağmen sevgili dostu aynı zamanda vakıf başkan yardımcılığı görevini sürdüren Sevgi Ataman ve vakıf yöneticilerini evinde ağırladı. Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak, başkan yardımcıları Sevgi Ataman, Gülseren Zanbak ve sanatçı Semra Çelik bugüne kadar vakfa göstermiş olduğu desteklerinden dolayı süperstara teşekkür plaketi verdiler.

Bilge Nihan Eskişehir'e renk kattı

Ses rengi ve güzelliğinin yanı sıra başarılı performansları ile uzun yıllardır sahnelerden inmeyen Bilge Nihan, hafta sonu İf Performance sahnesinde Eskişehirlileri coşturdu.

Bilge Nihan’ın eğlenceli ve eşsiz repertuvarına eşlik eden dans şovları ve sürprizleri de gece boyunca dinleyicisini büyüledi.

Güzel sesiyle kendine hayran bırakan başarılı sanatçı; adına inat eskidikçe daha da güzelleşen Eskişehir’e, usta notalarıyla yıl boyunca renk katmaya devam edecek.

Yeni koleksiyon yeni heyecan HEMHAL

Türk resim sanatının en önemli temsilcilerinden Orhan Umut, yeni kişisel sergisine hazırlanıyor. Figüristik tarzıyla sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan Umut, aylardır yeni koleksiyonu için çalışıyor. Umut, “Hemhal” başlıklı sergisini 15 Nisan’da sanatseverlerle buluşturacak. Çevresinde olup bitenleri yaşanmışlıklarıyla birleştirerek oluşturduğu yeni koleksiyonunda klasik haline gelmiş Orhan Umut çizgileri ve renkleriyle birlikte yeni bir seri oluşturan sanatçı, resim sanatına gönül verenlerin ve koleksiyonerlerin bu sergisinden çok mutlu ayrılacaklarından oldukça emin.

ÜLKENİN KALBİNE YOLCULUK: BUGÜNÜN RÜZGÂRINDA TÜRKİYE YAYIMLANDI

Kaleme aldığı şehir tarihi ve monografilerle tanınan Samet Altıntaş’ın yeni kitabı Bugünün Rüzgârında Türkiye Tara Kitap etiketiyle yayımlandı. Yazarın, politikyol.com’daki yazılarından oluşan çalışmasında ayrıca Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi üzerine de birer makale yer alıyor.

Aşık Mıyım Neyim? | Am I in Love or What?

7 – 29 Şubat 2024

EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, İnci Ertuğ’nun son dönem ürettiği, karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırlanmış yapıtlarının yanı sıra bu sergiye özel ilk kez ürettiği heykellerinin de yer aldığı “Aşık Mıyım Neyim? (Am I in Love or What?)” başlıklı 16’ıncı kişisel sergisine 7 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında Ekavart Gallery’de ev sahipliği yapıyor. Aşk ve sanat, insan yaşamının en derin ve etkileyici yönlerini keşfetmeye yönelik iki güçlü kavramdır. Bu iki kavram arasındaki ilişki birbirlerini besler; insan duygularının ve deneyimlerinin zenginleşmesine, derinleşmesine ve ifade edilmesine katkıda bulunur. Her ikisi de insan varoluşunun temel öğelerini şekillendirir, ruhsal derinlik kazandırır ve hayata anlam katar. Sanat, aşkın izlerini takip eder, insanın içsel dünyasını keşfe çıkar ve bu deneyimleri toplumsal bir paylaşıma açar.

Dr. Yasemin Savaş “Estetikte Doğal Dokunuş” mesajını verdi

Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş Nişantaşı’ndaki kliniğinde düzenlediği yeni yıl buluşmasında 2024’de estetik uygulamaların doğala doğru evrileceğini ve bu yıl hastalarına “estetikte doğal dokunuşlar” mesajını vereceğini söyledi.

Merdiven altı estetik uygulamaları ve kişilerin abartılı estetik talepleri nedeniyle güzellik ve estetik kavramının geçtiğimiz yıllarda “tek tip görünümü” de beraberinde getirdi. Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş bu anlayışın artık 2024’te değişeceğini hatta değişmesi gerektiğini, abartılı estetik uygulamalarının önünü kesmek gerektiğini söyleyerek kişinin bedenine ve yüzüne uygun estetik uygulamaların öne çıkacağını belirtti.

Medya mensupları ile Nişantaşı’ndaki kliniğinde 2024’e merhaba demek için buluşan Savaş “ Tatsız olaylarla dolu 2023’ü geride bıraktığımız 2024’ün bu ilk günlerinde güzel günleri umutla kucaklamak ve bu yıla güzellikler katmak istiyorum. Umarım 2024 hepimize çok iyi gelir ve tüm hayallerimizin gerçek olacağı, başarılı, sağlıklı, kazançlı, dünyayı barış ve pozitif enerjiyle dolduracak bir yıl olur.” diyerek sözlerine başladı.

Medikal estetik alanında dünyadaki ilk 3 ülkeden biri olabilir

Savaş, 30 yıllık bir hekim olarak hekimlik mesleğinde önceliğin “hasta güvenliği” olduğunu söyleyerek hastaya zarar verme riski olan müdahalelerden kaçınılması gerektiğini bu nedenle de hem kendisinin hem de başkanlığını yürüttüğü Medikal Estetik Tıp Derneği’nin 2024’deki öncelikli hedeflerinin merdiven altı estetikle mücadele olduğunu söyledi. Sağlık otoriteleriyle de bu alanda işbirliği içinde ilerleyeceklerini belirtti. Merdiven altı estetik mücadelesinde ülkece başarılı olunması halinde medikal estetik alanında dünyadaki ilk 3 ülkeden biri olabileceğimizin de altını çizdi.

40 PLUS ÇOK KLAS



40 yaşın birçok kadın için dönüm noktası olduğu fikrinden hareket edilerek hazırlanan, “40 Plus Çok Klas” kitabının lansmanı Liv Hospita Vadi İstanbul’da yapıldı. Liv Hospital Ailesi H, 40 yaşın birçok kadın için dönüm noktası olduğu fikrinden hareket ederekhazırladıkları kitap raflarda yerini aldı. Kırk yaş ve üstü kadınların yaşadığı endişeleri gidererek,kaliteli yaş almanın püf noktalarını ele alan kitap tam bir sağlık rehberi niteliğinde.