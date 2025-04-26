Beşiktaş’ın dün gece Dolmabahçe’de Hatayspor karşısında aldığı 5-1’lik galibiyet önemli fakat yeterli mi? Asla değil, skor yanıltmasın biz ikazımı yapalım.

Bu farklı skorun en önemli sebebi; Hatayspor’un ligde kalabilmesi için beraberliğe oynamamasıdır. Şayet 1 puan rakibe yetseydi. Beşiktaş 1-0 geriye düştükten sonra maçı çeviremeyebilirdi. Goller gelene kadar ne oynadığı belli olmayan kötü bir Beşiktaş izledik.

Solskjaer kadrosunda 3 değişikliğe giderek maça başladı. Savunmanın solunda Masuaku’nun yokluğunda Emrecan vardı. Orta sahanın gerisinde bu kez Chamberlain yerine Amir’i ve sol önde ise Mustafa’yı tercih etti. Bu 11 klasik Ole futbolunun isimleri değil fakat Solskjaer oyuncularından en iyi verimi almayı biliyor. Sadece bu maça ve rakibe göre bir kadroyla istediğini aldı.

Hocayı çok ciddi eleştirenler var, asla katılmıyorum. Beşiktaş’ın mevcut kadrosu birkaç isim haricinde Beşiktaş’ta yedek olabilecek isimler. Örneğin; Mert, Rashica, Gedson… Rashica içeri top kesemiyor, gol gelmiyor diye çıldırıyor taraftar. Q7 var da hoca mı oynatmıyor? Vay efendim gençler niye oynamıyor? Mustafa ve Emrecan ilk 11’ de başladı mesela. Ne yapsın hoca komple alt takımı mı oynatsın?

Beşiktaş’ın Avrupa’ya gitmesi şart ve hocanın tercihleri bu noktada isabetli. Gençleri yavaş yavaş alması, tecrübeli isimlerle birlikte oynatarak gelecek sezona hazırlaması önemli. Aksi durumda olumsuz bir skorda gençleri de kaybetme riski var.

Beşiktaş’ın ilk golü gelene kadar oynadığı oyunu düşünün, tamamiyle gençlerden oluşan kadroyla çıksa böyle bir skora dönmezdi maç. Rafa Silva’nın penaltıyı alışı, Keny Arroyo’ya yaptığı asist, Immobile’nin penaltıları ters köşe yapması. Tüm bunlar altın değerinde deneyimle, futbol aklıyla gerçekleşen pozisyonlar.

Misal Arroyo ligdeki ilk golünü attı. Skora katkısından öte golün hazırlanışı önemli. Semih’le başlayan atak Rafa Silva-Arroyo iş birliğiyle ağlarla buluştu. 3 dakika önce aynı ikili benzer pozisyonda golün provasını yapmıştı zaten. Neden pası vermedin Rafa derken? Portekizli yıldız madem böyle istiyorsunuz buyurun size gol pası dercesine Arroyo’ya muazzam bir asist yaptı. Rafa Silva attı, attırdı, koştu, çalımladı, penaltı aldırdı. Dün akşam maçın yıldızı, takımın lideriydi.

Hatayspor iyi futbol oynayan önemli bir ekip. Ligden düşmelerinin en önemli nedeni; bir sezonda 3 teknik direktör değiştirmeleri. Sezon başında Murat Şahin gelseydi bambaşka bir Hatayspor izleyebilirdik.

Beşiktaş’ın kazanmak için heyecana ve motivasyona ihtiyacı var. Avrupa yolu ve derbiler bu heyecan için son derece kritik. En önemlisi Beşiktaşlı oyuncuların kulak vermesi gereken bir ses var. Solskjaer’in maç sonu basın toplantısında söylediği tesise gelen Zafer isimli gencin o sözleri. Zafer bir kaza sonucu felç geçirmiş ve şöyle diyor. “Beşiktaş iyi oynadığı zaman ben hayatta heyecan duyuyorum.”

İşte bu galibiyet, genç Zafer’in galibiyetidir, bu heyecanın galibiyetidir. Skoru abartmadan alkışlamak gerek, “Zafer”ler için heyecanı diri tutmak gerek.