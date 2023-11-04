Türkiye'de ve dünyada ilk defa duyuyorsunuz değil mi?

Adamcağız zamları duya duya, her şeyi zamlı almaktan kafayı yemiş belki de sarhoş diyeceksiniz. Yok yok ne sarhoşum ne de kafayı yedim.

Peki neye yine zam yapıldı biliyor musunuz?

Sıkı durun söylüyorum...

Her zamanki gibi "tekel" ürünlerine.

İçtiğin sigarayı ve içkileri madem zamlandırdılar da sen neden seviniyorsun ki be adam dediğinizi duyuyorum.

Seviniyorum,

Çünkü; ben içmiyorum, otlakçı falan da değilim. Cimrilik diyor olabilirsiniz, tiryaki insan asla cimri olmaz.

Seviniyorum,

Çünkü; ben içmiyorum, bu egoistlik oluyor, olsun, ne derseniz deyin.

Seviniyorum,

Çünkü; siz içiyorsunuz "dumanını yel, parasını el alıyor”. Sana ne kardeşim, para benim değil mi milyarda olsa yine içerim diyorsunuz canınız sağolsun, ama bu zıkkımı içerek can sağlığınız da olmuyor be kardeşim.

İsterim ki; her gün zam olsun, belki bir gün ne demek istediğimi anlarsınız ve illallah eder de bu ürünleri siz kendi gönül rızasıyla bırakırsınız.